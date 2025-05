Por su parte, Sharon De la Cruz Mori señaló que no conoce al exministro Santiváñez y que no tiene vínculo con él. Esto fue lo que respondió: Mi vehículo hace 20 días lo tenía mi abogado Stefano Miranda en calidad de prueba ya que lo quería comprar. No es un carro nuevo. Es un carro del 2014 usado. El Dr Miranda lo estaba probando y por qué lo conozco se lo di en calidad de prueba, y hoy me sorprendió mucho que en un medio de comunicación saquen que el señor Santivañez lo manejaba. Me siento perjudicada porque como está la situación política del país ahora como el señor Santivañez manejó mi vehículo que no es un vehículo moderno y del año ya nadie lo querrá comprar, vea usted como me perjudica”.