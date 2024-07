Keiko Fujimori: Declaran improcedente pedido de nulidad contra instalación de juicio por caso Cócteles

17:40 01/07/2024

MARK VITO DECLARÓ TRAS INSTALACIÓN DE JUICIO POR CASO CÓCTELES

Mark Vito tras instalación de juicio por caso cócteles: He trabajado toda mi vida, cada centavo que he ganado me corresponde. Es de conocimiento público que cobro alrededor de tres mil soles por cada publicidad, pueden ver mis redes sociales