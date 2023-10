Luis Aragón sobre Rosselli Amuruz: "Las mentiras hacen que no sea sostenible su presencia en la tercera vicepresidencia"

“El tema de las mentiras es fundamental, en la organización de la fiesta y la semana representación. Me parece que, negar de manera cínica que no ha tenido nada que ver en la organización de la fiesta existiendo un fallecido, esa serie de mentiras, de falacias, de contradicciones, hace que no sea sostenible su presencia en la tercera vicepresidencia. No se necesita una sentencia judicial, esto es un tema ético y político”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.