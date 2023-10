Luis Valdivieso, exministro de Economía: "Hay que terminar con los retiros de los aportes de la AFP"

“Necesita limpiar muchas sombras, limpiar el proyecto, tener mayor consulta. Yo eliminaría la parte de la no contributiva, porque no se puede llamar pensión. Si no la gente va a decir, si no aporto, voy a tener igual una pensión. Esa no es una pensión, es asistencia social, es un paliativo para la pobreza. La pensión es el resultado de los aportes de tu trabajo para que, cuando ya no trabajes, puedas compensar, en parte, el ingreso que tú tenías”, remarcó.