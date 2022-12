María del Carmen Alva: El pueblo pide que mañana votemos responsablemente y luchemos contra la corrupción

La congresista de Acción Popular se pronunció tras la revelación de José Fernández Latorre, exjefe de la Dini. La parlamentaria dijo que “evidentemente existe un cabecilla de la organización criminal porque el presidente sabía todo”. A su vez, mencionó que eso muestra el “mal uso del dinero para organizar todo lo que no quieren que salga”. Frente a esto, pidió a los congresistas que no se sigan “tapando los ojos”. Posteriormente, consideró que no sería “fracaso” sino se logra la vacancia debido a que es parte del control político.