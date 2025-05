Durante una entrevista en vivo en Canal N, el expresidente Martín Vizcarra reaccionó en tiempo real a la decisión del Congreso de archivar la propuesta que buscaba inhabilitarlo por diez años. Pese al resultado favorable, aseguró que no lo considera una victoria personal.

“Estoy seguro que si no se hubieran ido de vacaciones muchos congresistas, sí se habrían alcanzado los votos. Este Congreso no me quiere, y la gran mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente”, declaró.

La declaración ocurrió mientras se emitía en el programa Cuentas Claras la votación en el Pleno. La iniciativa legislativa no logró los 66 votos necesarios, por lo que fue desestimada y enviada al archivo.

Vizcarra también cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones por haberlo retirado del padrón de afiliados de Perú Primero, partido político que fundó. “Este Congreso, a través de su gente en el JNE, me ha quitado mi condición de presidente de un partido. Nunca en la historia ha pasado eso”, reclamó.

Sobre sus dos inhabilitaciones anteriores, el exmandatario indicó que ha presentado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y que espera un pronunciamiento entre julio y agosto.

Asimismo, sostuvo que no teme una eventual condena por los casos Lomas de Ilo y hospital de Moquegua. Finalmente, calificó como “controversial” la reciente sentencia judicial contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.