Ministro de Economía aseguró que aumento del salario mínimo se debe establecer por consenso

“Sobre la base de eso me imagino que hay una propuesta que coordina el Ministerio de Trabajo, y es en ese marco donde se da el proceso de negociación, no hay una definición arbitraria de cuánto debe ser el salario mínimo. Esto se debe establecer por consensos, de modo que no afecte a la creación de empleos ni al poder de compra de los salarios, que se ha visto afectado por la inflación”, agregó.