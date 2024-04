Ministro de Justicia descartó copiar modelo de El Salvador

“De ninguna, nosotros no vamos a copiar el modelo en estricto sentido. La política de Bukele no es una política penitenciaria, es una política de seguridad que implica normas, cambio de mentalidad, cambio de la policía, un nuevo rol de la fiscalía, un nuevo papel del Poder Judicial. Si no tenemos el compromiso de todos los actores del sistema de justicia, no podemos hablar de una política completa”, sostuvo en diálogo con la prensa.