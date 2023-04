Ministro de Justicia sobre sus llamadas a 'Los Cuellos Blancos': "Yo los he conocido antes de que se supieran los audios"

“No hay ningún documento adulterado. Yo tengo una maestría en Gestión Pública en el Instituto Ortega y Gasset, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Esa maestría se inscribe en España, no el Perú. Seguramente, cuando pidieron información respecto de esa maestría en Perú, no estaba inscrito, entonces sacaron la noticia de que había adulterado mi hoja de vida. Yo renuncié porque no consideraba leal de parte del ministro de ese tiempo sus expresiones de que yo era una persona que no tenía buenas referencias. Por eso lo querellé”, remarcó.