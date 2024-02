Ministro de Transportes y Comunicaciones no asistió a citación del Congreso

Refirió que hasta el momento nadie se pone al frente para responder por este hecho que afectó a miles de usuarios. "Alguien tiene que ser responsable, no se trata de lavarse las manos, cuántos pasajeros varados hubo el fin de semana, más de seis mil turistas [...] ¿quién responde por ellos? Pareciera que para el ministro no hay problema y todo está ok", señaló Soto.