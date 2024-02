Aetai sobre vuelos suspendidos: "El efecto va a continuar durante el día y hasta mañana"

Sobre el por qué esto no ha sido atendido, el gerente indicó que esto debe ser respondido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues dijo que se lo plantearon desde meses atrás pero que hasta hoy no existe una respuesta concreta. "Es una situación que no debe volver a repetirse. Se anunció que se levantó las restricciones, pero el efecto va a continuar durante el día y hasta mañana para recuperar la normalidad en las operaciones", dijo Gutiérrez.