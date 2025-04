“Se conversó, qué está permitido ahora, abrir filiales con autorización de Sunedu. ¿Por qué no lo habló con el ministerio de Educación? Tenía que hablar, pero quién me invitó es la ONG. ¿Qué autoridad tendría el señor Jorge Garboza como hablar con él sobre abrir filiales a nivel nacional? Me ha invitado estableciendo un tema.