Nuevo presidente de la AMPE: "No soy de Perú Libre"

"Yo no soy de Perú Libre. Tengo mi propio pensamiento. Jamás he tenido vínculos con ellos. En la región Junín tenemos profesionales, a los cuales los han tratado de involucrar. Sin embargo, decirles que en la militancia que tienen, hemos revisado, ninguno es de Perú Libre. En el cuadro de asignación de personal y requerimientos nos piden personas con cuatro años de experiencia. La municipalidad de Huancayo tiene más de 20 trabajadores y han sido dos que los han cuestionado, incluso, uno de ellos no tiene ningún vínculo", aseguró en declaraciones a la prensa.