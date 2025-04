Aunque la Coordinadora de Transporte Urbano recibió una invitación del ministro del Interior, Julio Díaz, para una reunión con los transportistas, Vargas dejó claro que no esperan soluciones rápidas. “Si no se ha podido solucionar el tema en seis o siete meses, no creo que una reunión lo solucione”, indicó. A pesar de la convocatoria para dialogar, el paro está confirmado, independientemente de las conversaciones con las autoridades.