“Debo hacer un llamado expreso a la Fiscalía de la Nación. Que hoy día, de manera sorprende, hace llegar dos oficios al Despacho Presidencial, mientras yo estaba en el Pleno, pidiendo que, en la fecha de hoy, en las horas que están transcurriendo, se brinden información de diverso tipo vinculada con esta noticia que ha vuelto a salir a la palestra sobre el automóvil que se encontró en el sur. A mí me sorprende que la Fiscalía tenga suma celeridad en algunos procesos mientras que en otros no muestra la misma celeridad. Me preocupa que no participe de manera activa en las unidades de flagrancia. O que, después de la policía captura delincuentes, los vemos a las pocas horas saliendo en libertad y volviendo a cometer actos criminales”, dijo en conferencia de prensa tras sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto 2025.