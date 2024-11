La titular del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco , dijo que espera que la denuncia constitucional que presentó la congresista Elizabeth Medina contra magistrados del organismo "no responda una cuestión tan subjetiva".

"He leído en la denuncia que la persona que le ha presentado no tiene, por lo visto, los datos exactos de cómo se sucedió la votación porque lo que cuestión es la votación de que no había el quorum y sí había el quórum", manifestó la presidenta del TC desde Ucayali.