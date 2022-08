Petro: "Proponemos una reforma tributaria que genere justicia"

Durante su discurso, el jefe de Estado dijo que "luchará contra las fuerzas golpistas que no tienen el coraje de pedir una vacancia en una plaza del pueblo sino lo hacen desde su curul". Luego, enfatizó que va a "convocar una cruzada nacional por la democracia". Por último, aseguró que no lo pueden “doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo”.