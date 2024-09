Petroperú: Alcalde de Talara se opone a privatización

"No tendríamos ningún tipo de regulación en el tema de los combustibles y nadie asegura que los combustibles se mantengan o que se incremente en el tema de costos. Eso va a perjudicarnos a todos los peruanos, no solamente aquí, en Talara. Petroperú lleva el combustible a zonas prácticamente inaccesibles, a todo el Perú. Nadie garantiza que los privados, como no son rentables, terminen abasteciendo también a esos lugares", planteó.