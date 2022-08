Piura: cámaras captan a delincuentes durante robo en tienda

La presidenta de la Comisión de Ética dijo que desde su grupo de trabajo no “van a blindar a nadie” y que se va a sancionar al congresista Freddy Díaz. Sobre la denuncia de la fiscal Marita Barreto, señaló que no se puede amedrentar a las personas tras registrar la presencia de un drone en su vivienda. En esa línea, indicó que “estás cosas que están saliendo no sean gratuitas”.