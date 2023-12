Policía que disparó y mató a colega en comisaria de La Molina pide ser liberado

José Luis Luyo, es el padre de Enrique y, además, un policía en retiro. Él no ha descansado en buscar evidencias para hallar justicia en la muerte su hijo. “Mi hijo no debió muerto así. Es un golpe grave no se lo deseo a nadie. Se ha ido una parte de mí y su mamá. Que aceleren, el móvil y el hecho ya está. Que más esperamos, Sra. Fiscal. No vaya a quedar impune”.