“Esto ha sido una negociación bajo la mesa. Hay una evidente cercanía entre el actual primer ministro peruano y el gobierno de Ollanta Humala. No olvidemos que fue ministro de Justicia durante ese mandato y tuvo que renunciar tras cuestionar a una procuradora”, señaló.

Asimismo, criticó que el Estado peruano haya entregado el salvoconducto que permitió la salida de Heredia. “La cancillería debió advertir a la presidenta Boluarte que no se podía conceder ese salvoconducto. El Ministerio del Interior también es responsable, pues debía vigilar a una persona en proceso de sentencia. Esta situación debilita la democracia y desprestigia al gobierno”, agregó.

Congreso debe citar al Canciller

El excanciller también sostuvo que el Congreso debe citar con urgencia al canciller Elmer Schialer para que rinda cuentas. “Debe explicar por qué se firmó ese salvoconducto y por qué no se respetaron los tratados internacionales. De no haberlo otorgado, el asilo no se habría concretado”.