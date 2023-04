Premier Alberto Otárola: Somos un gobierno "que va a pronunciarse sobre temas públicos y no un caso en particular”

“Decir con claridad que el Premier es el portavoz autorizado del gobierno, el gobierno no intervino ni intervendrá en ninguna investigación fiscal porque respeta la independencia de los poderes públicos. Y la teoría del caso, las investigaciones las realiza el Ministerio Publico. La intervención del ministro del Interior ayer fue en apoyo a un operativo policial, pero acá no habrá ninguna intervención ni mención del gobierno a ningún caso en particular”, dijo.