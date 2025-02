Premier respalda posible designación de Demartini como embajador

“Lo he dicho en varias oportunidades, Julio ha sido un excelente compañero de trabajo, colega del gabinete. No hago sino creer que tuvo el altísimo desprendimiento de dar un paso al costado para no afectar la gobernabilidad ni la gestión de la presidenta Dina Boluarte (…) Si llegase a concretarse aquella designación, yo me sentiría bastante satisfecho con ello”, dijo en conferencia de prensa tras concluir la sesión del Consejo de Ministros.