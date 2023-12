Presidente del TC sobre caso Alberto Fujimori: "La sentencia restituye el indulto y la consecuencia es que se le libere"

"Esa sentencia del año pasado que ordenó la inmediata excarcelación de Alberto Fujimori debe ejecutarse. Era otro colegiado, pero el tribunal es el mismo [...] Esa sentencia no se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es como si no existiera. Es un decir. No se hace una valoración. Eso ocurre en el mundo", sostuvo al respecto.