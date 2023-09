Publican nueva ley que regula los ascensos en la Policía Nacional del Perú

Además, Chong aseguró que siempre han existido requerimientos académicos en los concursos de ascenso y estos estudios se pueden realizar en cualquier etapa. “Todos los coroneles tienen derecho a estudiar en la escuela de posgrado. No ha cambiado en nada […] Los coroneles que no tienen maestría saben que no pueden ser generales sin la maestría de coronel. Es la maestría que todos hemos tenido".