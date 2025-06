Renovación Popular evaluará respaldo al gabinete Arana

Reunión fue con ministros, no con Boluarte

Alejandro Muñante aclaró que la cita fue exclusivamente con el jefe del gabinete, Eduardo Arana, y no con la presidenta Dina Boluarte. Aseguró que esta decisión no debe interpretarse como un desaire. “Nuestra reunión fue con el premier y los ministros competentes. El voto de confianza se le otorga al gabinete, no a la presidenta”, puntualizó.