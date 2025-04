En su defensa, Yarrow precisó que en el caso de su agrupación se trata de observaciones de rúbricas, no de falsificaciones, y descartó que se haya incurrido en prácticas ilegales como el uso de datos personales sin consentimiento.

“En Renovación Popular tenemos 52 firmas observadas, no falsificadas. No estamos hablando de un universo de cinco mil o seis mil afiliaciones nuevas. Hay que diferenciar entre una observación técnica de rúbrica y una falsificación real donde alguien dice ‘yo nunca me afilié’”, explicó la parlamentaria.