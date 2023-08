Renzo Reggiardo resalta a Bukele: "Luchar contra la criminalidad requiere de medidas asumidas con liderazgo"

“Lo más importante que debemos resaltar de El Salvador es el liderazgo que ha asumido su primer mandatario para contrarrestar la delincuencia. Que pueda haber excesos o no, no me corresponde comentarlo. Evidentemente, la lucha contra la criminalidad requiere de medidas asumidas con liderazgo, con valentía, con pantalones. Eso es lo rescatable de la experiencia en El Salvador”, sostuvo en diálogo con la prensa luego de su participación en el Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.