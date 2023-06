Renzo Reggiardo sobre uso de armas no letales para serenos: "Es una medida populista"

“Es una medida populista, es una medida que no requería de una ley. Me parece que se tienen que adoptar otro tipo de medidas y mirar al fenómeno de verdad. Hay un problema severo en las cárceles, en el Ministerio Público. Se requiere una reforma policial y yo espero que el premier mantenga el anuncio de que iba a pedir facultades legislativas para legislar en temas de seguridad ciudadana, incluyendo la reforma policial que es muy necesaria. Esta es una medida de ‘fuegos artificiales’ y no contribuye a la paz social que todos aspiramos”, dijo en el programa Hora y Treinta en Canal N.