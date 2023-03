Revelador audio entre congresista Cordero y agente encubierto previo al viaje a Panamá

Hernández: ¿Cómo estamos?

Barba: Oe, doctor ¿cómo está? ¿Qué tal?

Hernández: Bien, bien ¿Qué dice el doctorcillo? Buena gente ¿Sí o no?

Barba: Buena punta el chino. La verdad que…

Hernández: Es muy simple. Es muy bueno, muy bueno el pata

Barba: Conversamos ahí. Hemos salido a almorzar. A dar unas vueltas por ahí. Y la verdad, buena punta

Hernández: Sí. Quiere aprender el pata. Quiere aprender

Barba: Yo pensé que era medio déspota, por la cara

Hernández: No, hermano, el tía es de la pu… por eso te lo he presentado, sino ni cagando

Barba: Tenía al principio mis dudas. Pucha decía este será o no será, sabrá o no sabrá lo que hemos estado nosotros conversando. Por eso, entré así poco a poco

Hernández: No sabe mucho. Yo le dije a él: Mira, para que te vayas solo y no te vayas perdido, ahí tengo un amigo que va a ir y para que te acompañe o te encuentres con él

Barba: Sí, sí. Ahí estaba viendo. Había bastantes cosas interesantes, pero el tema está en que la gente. Ahí es donde hace el primer contacto y después ya la gente se reúne aparte, porque también muchos sapos pues. Había gente de la DINI allí.