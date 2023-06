Rímac: Cámara captó impactante persecución a delincuentes que terminó en choque

Según Jardel Franco Carrasco no participó del atraco, pero si sabía sobre él. Dijo que no robaba, que no hacía daño y que solo trabajaba, pero se le olvidó un pequeño detalle: intentaba esconder un carro robado. El historial delictivo de este sujeto se remonta al 2020 cuando fue capturado por robar un celular en San Juan de Lurigancho.