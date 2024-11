Roque Benavides: Reinfo ha normalizado la informalidad

"El Reinfo ha normalizado la informalidad. Eso es lo más preocupante. Definitivamente, es indispensable atacar la informalidad, no solo en la minería, en la economía en su conjunto. Hay que combatir la minería ilegal. No digo que sea con el Ejército, con bombas, sino generando los mecanismos de mercado que promuevan la formalización. El Reinfo pretendió hacer eso, pero al final se ha formalizado un 5% o 6% de los mineros informales. Vale decir, el Reinfo no ha funcionado y no se puede estar prorrogando", dijo en N Portada de Canal N.