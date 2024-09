Rosangella Barbarán: Producción de Andrés Hurtado me pidió $ 1000

"Yo en una oportunidad y me sacaron de la pauta porque me solicitaron un monto. Aproximadamente eran mil dólares para asistir al programa. Yo estaba en campaña y recibí una invitación por terceros porque se veía que muchos candidatos asistían a diferentes programas. Ningún otro canal o programa que nos han brindado un espacio nos había dicho de un monto. El mismo día de la entrevista me dicen que no podía participar porque era un costo de mil dólares, cosa que para mi era imposible pagarlos", dijo.