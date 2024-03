Rosío Torres: Colaborador eficaz entregó pruebas contra congresista que corroborarían recortes de sueldos a 10 trabajadores

“Nat y cúanto ps [sic] es el bono, xk [sic] la ’congre’ me llamo me dijo quédate con 3 (mil). ¿Cuánto te han depositado? Nada todavía. Cuando te depositen, haces lo q ella te indicó. Pero la’ congre’ me llamó diciendo que a los del BBVA ya le depositaron a eso de las 8. Quiero saber cuánto para jugarle jajaja”, se reveló en uno de los chats.