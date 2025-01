Rotan a 120 policías en Trujillo por posibles vínculos criminales

Santiváñez precisó que, con esta decisión, no se confirma que los 120 efectivos conformen o sean parte de una organización criminal, y que estos prestarán servicio en otra jurisdicción policial.

“Tendrían algún tipo de vinculación con organizaciones criminales. El año pasado, a razón de una labor de inteligencia, se detectaron a 50 efectivos que tendrían algún tipo de vinculación. Ahora, estamos reforzando esa medida reasignando a 120 efectivos. Con esto, no quiero decir que los 120 efectivos conformen o sean parte de una organización criminal. Queremos dejar en claro que no podemos permitir que ningún efectivo que pudiera tener la mínima relación, el mínimo vínculo o grado de relacionamiento, no puede estar en Trujillo, tiene que estar prestando servicio en otra jurisdicción policial”, dijo.