Ruth Luque: “Se ha aprobado la persecución política a las ONG"

"A la mayoría parlamentaria no le gusta que haya organizaciones que hayan defendido casos de violaciones de derechos humanos contra el Estado", afirmó.

Luque destacó el grave problema de la delincuencia organizada, mencionando que ya no solo se extorsionan negocios, sino también instituciones educativas, obligando a muchas escuelas a adoptar la virtualidad por temor a la violencia.

"He votado en contra de estas mociones porque considero que no tienen sentido y que la visión política para enfrentar la seguridad no está funcionando", afirmó la congresista.