Sada Goray: Marka Group despidió trabajadores sin pagarles beneficios laborales

Un año después, esos mismos trabajadores que la escucharon nos han buscado angustiados para denunciar que la empresa de Goray los ha despedido sin pagarles sus beneficios laborales completos, y los que aún siguen trabajando no han recibido su gratificación por Fiestas Patrias. Han pedido no ser identificados, y hemos corroborado que muchos han trabajado y otros trabajan en Marka Group. Nos han entregado un audio donde se escucha a los gerentes de Marka Group informar que no pagarán la gratificación porque hay otras prioridades.