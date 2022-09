San Isidro: candidatos a la alcaldía Javier Masías y Víctor Bazán exponen propuestas

Yuri Armas sobre destrabe de proyecto Chavimochic: Hay medio millón de personas que no tienen agua

El representante de las Juntas de Usuarios de la región La Libertad dijo que el proyecto está detenido en el Midagri pese a que hoy vence el plazo para destrabar el tramo final. En esa línea, mencionó que los pobladores de El Porvenir y la Esperanza no tienen agua. A su vez, pidió al presidente cumplir con su palabra. Luego, señaló que, de no promulgar el proyecto, La Libertad condenada que no tenga agua por los próximos años a consecuencia de la burocracia y falta de liderazgo.