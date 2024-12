En esa línea, aseguró que, a pesar de la situación de la mandataria, participó en la reunión del Consejo de Ministros de forma virtual, aunque no se le veía el rostro.

Tras las declaraciones del expremier, Alberto Otárola, Suzie Sato lamentó lo declarado. Luego asumió responsabilidad en no comunicar sobre la situación de la jefa de Estado.

Sato hizo mención de que las estrategias de comunicación, como la publicación de notas oficiales, se seguían utilizando de forma estratégica, incluso si no eran de gran repercusión.

Por último, la ex secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia aseguró que ella no fue removida del cargo, sino que renunció. “No me remueve nadie, yo renuncié”, enfatizó.