Schialer: Boluarte fue recibida en audiencia privada por el Papa

La presidenta comentó que el Papa mostró interés en el Perú

Aunque no estuvo presente en la conversación directa, Schialer informó que la presidenta le comentó que el Papa habría expresado interés en visitar el Perú. “Yo no estuve dentro, pero ella me ha comentado eso”, precisó. No se trata de una confirmación oficial, pero sí de una referencia transmitida por la propia mandataria.