Se registra un aumento del 18 % en compra de armas de fuego

El incremento en la adquisición de armas letales coincide con una notable disminución en la compra de armamento no letal, como el gas pimienta, cuyas ventas han caído en un 60 %. Esto sugiere que una parte de la población ha optado por medios más contundentes para enfrentar el crimen, ya que consideran que las armas no letales no cumplen con la función defensiva adecuada ante un asalto armado.