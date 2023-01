Reportan bloqueo del kilómetro 145 de la Carretera Central en La Oroya

Finalmente, pidió a las personas que pretendan trasladarse hacia el centro del país por medio de la Carretera Central, que eviten hacerlo en las siguientes horas. "Las circunstancias no son las más propicias, si pueden evitar pasar por la Carretera Central, que lo hagan, esa zona se encuentra convulsionada y mientras la policía no logre despejarla es recomendable que no circulen",