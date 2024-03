Semana Santa: Estos son los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores

Horario del Metropolitano

Jueves 28: de 5 a.m. a 10 p.m. con sus servicios regulares A, B y C, y el servicio Expreso 4, de 6 a.m. a 8 p.m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11 p.m.

Viernes 29: de 5 a.m. a 10 p.m. con sus servicios regulares A, B, y C y las rutas alimentadoras hasta las 11 p.m.

El servicio Lechucero operará con normalidad los días jueves, viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m.