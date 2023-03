Senamhi advierte próxima activación de todas las quebradas en Lima por intensas lluvias

"Esto todavía no se puede declarar un fenómeno "El Niño", porque por definición, son tres meses con estas condiciones. Sin embargo, los efectos de temperatura y humedad y alta energía en esta zona que están causando estas lluvias torrenciales. Entonces, lo que tenemos actualmente son las dos cosas, tenemos una masa de agua caliente y húmeda que es lo que ha estado causando estas terribles inundaciones en el norte del Perú, sobre todo en Tumbes y Piura. A esto se nos junta el ciclón no organizado a estas ya aguas calientes. Entonces, son dos fenómenos que pueden estar asociados o no, pero que se han juntado y que están causando esta mayor cantidad de precipitaciones", explicó.