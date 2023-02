Suspenden el Pleno hasta mañana a las 10 a.m.

"La cuestión de orden planteada por la congresista Ruth Luque Ibarra no es procedente en razón de que las cuestiones de orden no tienen por qué dejar sin efecto un acuerdo que, autónomamente en el marco del reglamento del Congreso ha adoptado una comisión ordinaria. No obstante, sobre la materia, los congresistas Gutiérrez Ticona, Luna Gálvez y Pablo Medina han formulado sendos pedidos en relación con las iniciativas de reforma constitucional de adelanto de elecciones. Al no estar el tema en agenda del Pleno del Congreso se alcanzará a los voceros la propuesta de acuerdo de la Junta de Portavoces para tramitar la ampliación correspondiente", indicó previamente a la decisión de suspender el Pleno.