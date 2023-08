Tarjetas de propiedad y licencias para portar armas son virtuales desde 2020

En el video grabado por el propio chofer del vehículo, Antonio Aurich, el policía le pide su licencia física para portar un arma de fuego. Sin embargo, el hombre le explica que tiene la virtual.

A lo que el agente PNP insiste que las licencias son físicas. Por lo que procede a intervenirlo. "Yo no lo amenacé. El hecho que yo le mostrara la tarjeta de propiedad virtual y que él no la aceptara, no era una amenaza", dijo Aurich.