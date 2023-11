Trabajadoras sexuales amarraron a un poste a presunto extorsionador

“Al ver que la policía no hace nada, no nos da seguridad, hemos capturado con nuestras propias manos a este sujeto venezolano cuando seguía queriendo cobrar cupos, y al ver que no pagamos, le cortó la pierna a una compañera y a otra le robó el celular. Entre todas lo capturamos y lo hemos tenido que golpear porque es la única manera de hacer justicia. El día sábado a otra compañera le cortó parte del pecho, haciéndole catorce puntos. Lo hemos traído y esperamos que confiese quienes son sus cómplices”, sostuvo en diálogo con Canal N una trabajadora sexual identificada como Katiuska.