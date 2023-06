Transcripción oficial de Jesús Vásquez y Joaquín Ramírez

Interlocutor 1 (Jesús Vasquez): El tío Barnechea.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): El que arma toda la chamba, el que arma todo, el pata es un estratega.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Pero que les ha faltado a ustedes para llegar a la presidencia.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Huevos, no quería que presentemos (...) nos quemós y era para meterse con todo, todo vale, ahí en Cajamarca me borraron una pinta , me fui llamé a mi gente (...) oye pero todo vale ah, estamos ahí que nosotros no somos agresivos, no, no, la cosa no es de mucha vaina.