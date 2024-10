Víctor Flores e Ilich López debaten sobre 'terrorismo urbano"

“La ola mediática ha crecido tanto que están presionando para derogar una ley que está aprobada. Las leyes son flexibles, no están escritas en piedra, pueden ser modificadas. No es cierto lo que dicen en algunos medios y las redes de que el fiscal le va a pedir permiso al delincuente para ingresar a su domicilio. Es falso. No se han cambiado las reglas de allanamiento. El fiscal llega con su equipo y la policía, inmoviliza el inmueble, y si el delincuente no tiene un abogado, el fiscal pone uno de oficio y continúa el allanamiento”, dijo en N Portada de Canal N.