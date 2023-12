La Victoria: Roban mercadería valorizada en más de S/ 1500 en tienda de Gamarra

Según cuenta la víctima, Sara Vega, el monto de lo robado asciende los S/ 1 500. Señala que dejó encargada la mercadería en la tienda Acuña. “Me fui y le dije a la señorita que por favor le he encargado mis cosas y cuando regreso la señorita me dice; ya recogió tu sobrino y yo no había mandado a nadie”.